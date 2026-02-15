Флик сообщил, что провёл беседу с судьёй после проигранного матча с «Атлетико»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик рассказал, что общался с главным судьёй полуфинального матча Кубка Испании с мадридским «Атлетико», где сине-гранатовые уступили со счётом 0:4.

«Для меня главное — сосредоточиться на команде и на всём, что можно контролировать: на нашем стиле игры, нашем менталитете, на том, как улучшить свою игру на поле. Остальное меня не слишком беспокоит, хотя и бывают неприятные ситуации.

Я поговорил с судьёй в его раздевалке, и общение прошло хорошо. Всё сказанное останется в тайне. Это был позитивный шаг, но поражение ни в коем случае не было его виной.

Я постучал в дверь, и у нас состоялся спокойный разговор. Тем не менее, самое важное — сосредоточиться на команде и на том, что происходит на поле. Я чувствовал, что должен поговорить с ними, и я благодарен им за предоставленную мне возможность. Это было правильно», — приводит слова Флика AS.

