Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Химнасия Ла-Плата — Эстудиантес Ла-Плата. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Флик сообщил, что провёл беседу с судьёй после проигранного матча с «Атлетико»

Флик сообщил, что провёл беседу с судьёй после проигранного матча с «Атлетико»
Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик рассказал, что общался с главным судьёй полуфинального матча Кубка Испании с мадридским «Атлетико», где сине-гранатовые уступили со счётом 0:4.

Кубок Испании . 1/2 финала
12 февраля 2026, четверг. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
4 : 0
Барселона
Барселона
1:0 Гарсия – 6'     2:0 Гризманн – 14'     3:0 Лукман – 33'     4:0 Альварес – 45+2'    
Удаления: нет / Гарсия – 85'

«Для меня главное — сосредоточиться на команде и на всём, что можно контролировать: на нашем стиле игры, нашем менталитете, на том, как улучшить свою игру на поле. Остальное меня не слишком беспокоит, хотя и бывают неприятные ситуации.

Я поговорил с судьёй в его раздевалке, и общение прошло хорошо. Всё сказанное останется в тайне. Это был позитивный шаг, но поражение ни в коем случае не было его виной.

Я постучал в дверь, и у нас состоялся спокойный разговор. Тем не менее, самое важное — сосредоточиться на команде и на том, что происходит на поле. Я чувствовал, что должен поговорить с ними, и я благодарен им за предоставленную мне возможность. Это было правильно», — приводит слова Флика AS.

Материалы по теме
Флик готовит «тактическую революцию» для ответного матча с «Атлетико» — The Touchline

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android