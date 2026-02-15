Скидки
Химнасия Ла-Плата — Эстудиантес Ла-Плата. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Флик прокомментировал решение «Барселоны» подать жалобу на судейство в игре с «Атлетико»

Флик прокомментировал решение «Барселоны» подать жалобу на судейство в игре с «Атлетико»
Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о заявлениях клуба относительно ненадлежащего судейства в полуфинальном матче Кубка Испании с мадридским «Атлетико» (4:0). Ранее сине-гранатовые подали официальную жалобу на работу арбитров в указанной встрече.

Кубок Испании . 1/2 финала
12 февраля 2026, четверг. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
4 : 0
Барселона
Барселона
1:0 Гарсия – 6'     2:0 Гризманн – 14'     3:0 Лукман – 33'     4:0 Альварес – 45+2'    
Удаления: нет / Гарсия – 85'

«Есть ситуации, которые я не могу изменить. Все мы люди, и все мы можем ошибаться. Важно постоянно совершенствоваться, и именно это я хочу видеть от своей команды, тренерского штаба, а также от других участников футбола, например, от судей. Мы все должны сохранять нейтралитет. Ошибки случаются, но главное — продолжать работать над улучшением», — приводит слова Флика AS.

Флик сообщил, что провёл беседу с судьёй после проигранного матча с «Атлетико»

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

Комментарии
