Флик прокомментировал решение «Барселоны» подать жалобу на судейство в игре с «Атлетико»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о заявлениях клуба относительно ненадлежащего судейства в полуфинальном матче Кубка Испании с мадридским «Атлетико» (4:0). Ранее сине-гранатовые подали официальную жалобу на работу арбитров в указанной встрече.

«Есть ситуации, которые я не могу изменить. Все мы люди, и все мы можем ошибаться. Важно постоянно совершенствоваться, и именно это я хочу видеть от своей команды, тренерского штаба, а также от других участников футбола, например, от судей. Мы все должны сохранять нейтралитет. Ошибки случаются, но главное — продолжать работать над улучшением», — приводит слова Флика AS.

