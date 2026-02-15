Скидки
Матч Лиги наций Хорватия — Англия пройдёт без зрителей из-за санкций УЕФА

Матч Лиги наций Хорватия — Англия пройдёт без зрителей из-за санкций УЕФА
УЕФА официально подтвердил, что выездной матч сборной Англии в рамках Лиги наций с Хорватией пройдёт при пустых трибунах. Встреча запланирована на 3 октября 2026 года, однако болельщики не смогут посетить стадион из-за дисциплинарных ограничений. Штрафные меры наложены исключительно на принимающую сторону и не связаны с поведением гостевых фанатов.

Основанием для санкций послужили инциденты, зафиксированные во время четвертьфинальной игры прошлого розыгрыша турнира с Францией. Тогда местные болельщики использовали пиротехнику, бросали посторонние предметы на газон и скандировали запрещённые лозунги. Помимо проведения домашней встречи без зрителей, хорватская федерация оштрафована на крупную сумму. Также организации запрещено реализовывать билеты на первый выездной матч со сборной Чехии.

