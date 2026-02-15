Скидки
Главная Футбол Новости

Новичок ЦСКА Козлов обратился к болельщикам армейцев после трансфера из «Краснодара»

Новичок ЦСКА Козлов обратился к болельщикам армейцев после трансфера из «Краснодара»
Полузащитник Данила Козлов, перебравшийся из «Краснодара» в ЦСКА в зимнее трансферное окно, обратился к болельщикам армейцев. О подписании контракта с 21-летним футболистом было официально объявлено в четверг, 12 февраля.

«Уважаемые болельщики, спасибо за тёплые слова. И спасибо за поддержку, которую вы оказываете мне. Это очень важно. Уверен, что вместе мы добьёмся больших успехов», — сказал Козлов в интервью пресс-службе ЦСКА.

Козлов выступал за «Краснодар» с лета 2024 года. В текущем сезоне на счету воспитанника «Зенита» 19 матчей за чёрно-зелёных во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами.

