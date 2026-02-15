Канищев: нравится, как в «Зените» выглядит Джон Джон, у него хороший уровень мастерства

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев поделился впечатлениями от игры бразильского новичка сине-бело-голубых Джона Джона. Санкт-петербургский клуб объявил о трансфере атакующего полузащитника из клуба «Ред Булл Брагантино» 28 января.

«Мне нравится, как выглядит Джон Джон. Боюсь себя обмануть, но в отборах он выглядит потрясающе. У него хороший уровень мастерства. Интересный игрок, но сложно сказать, как всё будет в официальных матчах. Там другое сопротивление. Завораживает, что делает Джон Джон», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Сине-бело-голубые занимают второе место в таблице Мир Российской Премьер-Лиги с 39 очками в 18 турах. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет одно очко.