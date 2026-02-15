Глава судей Серии А признал неверным решение удалить Калюлю в игре с «Интером»

Глава судейского корпуса Серии А Джанлука Рокки принёс извинения за решение арбитра матча 25-го тура чемпионата Италии между «Интером» и «Ювентусом» (3:2) Федерико Ла Пенны показать вторую жёлтую карточку защитнику «Старой синьоры» Пьеру Калюлю на 42-й минуте за фол на защитнике миланского клуба Алессандро Бастони.

«Мы приносим свои глубочайшие извинения за этот инцидент, за решение Ла Пенны, которое было неверным, и за нашу неспособность использовать VAR с целью его исправления», — приводит слова Рокки ANSA.

Ранее портал La Gazzetta dello Sport сообщил о возможном отстранении Ла Пенны на две-четыре недели.

