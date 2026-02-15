Глава судей Серии А признал неверным решение удалить Калюлю в игре с «Интером»
Глава судейского корпуса Серии А Джанлука Рокки принёс извинения за решение арбитра матча 25-го тура чемпионата Италии между «Интером» и «Ювентусом» (3:2) Федерико Ла Пенны показать вторую жёлтую карточку защитнику «Старой синьоры» Пьеру Калюлю на 42-й минуте за фол на защитнике миланского клуба Алессандро Бастони.
Италия — Серия А . 25-й тур
14 февраля 2026, суббота. 22:45 МСК
Интер М
Милан
Окончен
3 : 2
Ювентус
Турин
1:0 Камбьязо – 17' 1:1 Камбьязо – 26' 2:1 Эспозито – 76' 2:2 Локателли – 83' 3:2 Зелиньски – 90'
Удаления: нет / Калюлю – 42'
«Мы приносим свои глубочайшие извинения за этот инцидент, за решение Ла Пенны, которое было неверным, и за нашу неспособность использовать VAR с целью его исправления», — приводит слова Рокки ANSA.
Ранее портал La Gazzetta dello Sport сообщил о возможном отстранении Ла Пенны на две-четыре недели.
