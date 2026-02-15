Скидки
Футбол

Хомуха: Козлову придётся бороться за место в составе ЦСКА

Хомуха: Козлову придётся бороться за место в составе ЦСКА
Комментарии

Бывший тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха высказался о переходе полузащитника Данилы Козлова из «Краснодара» в ЦСКА.

«В преддверии ужесточения лимита на легионеров Козлов — хороший трансфер для ЦСКА. Там много что было связано с агентской деятельностью, поэтому получилась такая сложная конструкция трансфера. Думаю, что Козлову и в ЦСКА придётся бороться за место в составе. На его позиции играют футболисты национальной сборной России. Здесь ему тоже придётся много конкурировать», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

12 февраля было объявлено о переходе полузащитника «быков» в московский клуб. Контракт футболиста рассчитан до июня 2029 года с опцией продления ещё на сезон.

Полузащитник является воспитанником академии «Зенита». Игрок выступал за «Краснодар» с лета 2024 года. В нынешнем сезоне Козлов принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

Комментарии
