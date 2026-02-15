Борис Рапопорт: Дуран может помочь «Зениту» стать чемпионом, но захочет ли?

Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт высказался о переходе в санкт-петербургский клуб колумбийского нападающего Джона Дурана. Сине-бело-голубые арендовали форварда у саудовского «Аль-Насра» до конца сезона.

«Не могу сказать, что очень хорошо знаю Джона Дурана как игрока. Но, конечно, класс у него есть, к тому же он молод. Тревожит, что у нас уже есть бразильцы со сложностями. Если Дурана отдали в аренду в таком возрасте, наверное, замучились с ним и были вынуждены на это пойти.

Не сомневаюсь, что Дуран может помочь «Зениту» стать чемпионом, но захочет ли — не знаю. Интересно, как с ним будут работать, какой человеческий контакт выстроят. Важный вопрос: захочет ли сам Дуран расти и прогрессировать в «Зените»?» — сказал Рапопорт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.