Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Химнасия Ла-Плата — Эстудиантес Ла-Плата. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эден Азар: сейчас я скорее таксист, чем футболист, но это нормально

Эден Азар: сейчас я скорее таксист, чем футболист, но это нормально
Комментарии

Бывший игрок «Челси» и мадридского «Реала» Эден Азар высказался о жизни после завершения игровой карьеры.

«Жизнь пролетает очень быстро, особенно в футболе. Вчера мне было 19, сегодня — 35. Нужно получать от этого удовольствие, не только в футболе, но и во всём остальном. Твоя семья — это то, что тебе помогает.

Моя жизнь сейчас проста: я сижу дома и наслаждаюсь простыми вещами со своей женой, детьми и братьями. Когда ты играешь, ты постоянно путешествуешь, но, когда ты перестаёшь играть, у тебя наконец появляется время для них без стресса. Сейчас моя жизнь довольно проста. Я отец пятерых детей. В данный момент я скорее таксист, чем футболист, но это нормально», — приводит слова Азара The Guardian.

За свою футбольную карьеру Азар принял участие в 623 матчах на клубном уровне. На его счету 167 забитых мячей и 153 результативные передачи.

Материалы по теме
TT: «Челси» хочет продлить контракт с Кукурельей, игрок не думает о переходе в «Барселону»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android