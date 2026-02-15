Эден Азар: сейчас я скорее таксист, чем футболист, но это нормально

Бывший игрок «Челси» и мадридского «Реала» Эден Азар высказался о жизни после завершения игровой карьеры.

«Жизнь пролетает очень быстро, особенно в футболе. Вчера мне было 19, сегодня — 35. Нужно получать от этого удовольствие, не только в футболе, но и во всём остальном. Твоя семья — это то, что тебе помогает.

Моя жизнь сейчас проста: я сижу дома и наслаждаюсь простыми вещами со своей женой, детьми и братьями. Когда ты играешь, ты постоянно путешествуешь, но, когда ты перестаёшь играть, у тебя наконец появляется время для них без стресса. Сейчас моя жизнь довольно проста. Я отец пятерых детей. В данный момент я скорее таксист, чем футболист, но это нормально», — приводит слова Азара The Guardian.

За свою футбольную карьеру Азар принял участие в 623 матчах на клубном уровне. На его счету 167 забитых мячей и 153 результативные передачи.