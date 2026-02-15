Скидки
Химнасия Ла-Плата — Эстудиантес Ла-Плата. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Глава судей Серии А упрекнул Бастони за симуляцию, приведшую к удалению Калюлю

Комментарии

Глава судейского корпуса Серии А Джанлука Рокки подчеркнул, что защитник «Интера» Алессандро Бастони симулировал в ситуации контакта с футболистом «Ювентуса» Пьером Калюлю в очном матче команд в 25-м туре чемпионата Италии (3:2). В результате этого эпизода на 42-й минуте главный судья встречи Федерико Ла Пенна показал игроку «Старой синьоры» вторую жёлтую карточку.

Италия — Серия А . 25-й тур
14 февраля 2026, суббота. 22:45 МСК
Интер М
Милан
Окончен
3 : 2
Ювентус
Турин
1:0 Камбьязо – 17'     1:1 Камбьязо – 26'     2:1 Эспозито – 76'     2:2 Локателли – 83'     3:2 Зелиньски – 90'    
Удаления: нет / Калюлю – 42'

«Ла Пенна расстроен [из-за произошедшего], но я должен сказать как есть: он не единственный, кто допустил ошибку, потому что вчера была явная симуляция», — приводит слова Рокки ANSA.

Ранее портал La Gazzetta dello Sport сообщил о возможном отстранении Ла Пенны на две-четыре недели.

Материалы по теме
Глава судей Серии А признал неверным решение удалить Калюлю в игре с «Интером»

Какие карточки есть в футболе:

