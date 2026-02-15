Глава судей Серии А упрекнул Бастони за симуляцию, приведшую к удалению Калюлю

Глава судейского корпуса Серии А Джанлука Рокки подчеркнул, что защитник «Интера» Алессандро Бастони симулировал в ситуации контакта с футболистом «Ювентуса» Пьером Калюлю в очном матче команд в 25-м туре чемпионата Италии (3:2). В результате этого эпизода на 42-й минуте главный судья встречи Федерико Ла Пенна показал игроку «Старой синьоры» вторую жёлтую карточку.

«Ла Пенна расстроен [из-за произошедшего], но я должен сказать как есть: он не единственный, кто допустил ошибку, потому что вчера была явная симуляция», — приводит слова Рокки ANSA.

Ранее портал La Gazzetta dello Sport сообщил о возможном отстранении Ла Пенны на две-четыре недели.

