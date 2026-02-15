Глава судей Серии А упрекнул Бастони за симуляцию, приведшую к удалению Калюлю
Поделиться
Глава судейского корпуса Серии А Джанлука Рокки подчеркнул, что защитник «Интера» Алессандро Бастони симулировал в ситуации контакта с футболистом «Ювентуса» Пьером Калюлю в очном матче команд в 25-м туре чемпионата Италии (3:2). В результате этого эпизода на 42-й минуте главный судья встречи Федерико Ла Пенна показал игроку «Старой синьоры» вторую жёлтую карточку.
Италия — Серия А . 25-й тур
14 февраля 2026, суббота. 22:45 МСК
Интер М
Милан
Окончен
3 : 2
Ювентус
Турин
1:0 Камбьязо – 17' 1:1 Камбьязо – 26' 2:1 Эспозито – 76' 2:2 Локателли – 83' 3:2 Зелиньски – 90'
Удаления: нет / Калюлю – 42'
«Ла Пенна расстроен [из-за произошедшего], но я должен сказать как есть: он не единственный, кто допустил ошибку, потому что вчера была явная симуляция», — приводит слова Рокки ANSA.
Ранее портал La Gazzetta dello Sport сообщил о возможном отстранении Ла Пенны на две-четыре недели.
Какие карточки есть в футболе:
Комментарии
- 15 февраля 2026
-
17:50
-
17:35
-
17:31
-
17:22
-
17:17
-
16:56
-
16:50
-
16:50
-
16:48
-
16:30
-
16:27
-
16:26
-
16:25
-
16:20
-
16:12
-
16:05
-
16:03
-
16:00
-
15:42
-
15:40
-
15:36
-
15:25
-
15:25
-
15:16
-
15:15
-
15:00
-
14:56
-
14:46
-
14:42
-
14:32
-
14:32
-
14:26
-
14:17
-
14:15
-
14:07