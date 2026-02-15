Гришин: Козлову будет очень тяжело конкурировать с Обляковым, Кисляком и Бариновым в ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин прокомментировал переход полузащитника Данилы Козлова из «Краснодара» в ЦСКА.

«Козлов — молодой и талантливый игрок. Но надо ещё вписаться в команду. Он точно игрок на замену, потому что в середине у ЦСКА играет тройка футболистов из сборной России — Обляков, Кисляк и Баринов. Козлову будет очень тяжело конкурировать с ними.

Про цену, которую заплатил ЦСКА за Козлова, не слушайте. Это всё сказки. За 1–1,5 миллиона не отдают такого футболиста. Я так понял, там произошла схема с одним агентом. «Краснодар» отдал игрока армейцам, чтобы у них играл Вахания. Заиграет ли Козлов в ЦСКА или нет? Будем смотреть», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

12 февраля было объявлено о переходе полузащитника «быков» в московский клуб. Контракт футболиста рассчитан до июня 2029 года с опцией продления ещё на сезон.

Полузащитник является воспитанником академии «Зенита». Игрок выступал за «Краснодар» с лета 2024 года. В нынешнем сезоне Козлов принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.