Киву — об удалении Калюлю: лёгкое касание, опытный игрок должен держать руки при себе

Главный тренер «Интера» Кристиан Киву прокомментировал эпизод со второй жёлтой карточкой защитника «Ювентуса» Пьера Калюлю на 42-й минуте очного матча команд в 25-м туре чемпионата Италии (3:2). Игрок «Старой синьоры» был удалён за нарушение правил против защитника Алессандро Бастони.

«Я думаю, это лёгкое касание, но всё же касание. Когда я сталкивался с подобными ситуациями в Лиге чемпионов, то говорил своим игрокам не ставить себя в положение, когда они заставляют судью принимать подобное решение.

Даже если это лёгкое касание, а мы должны признать, что это оно, то мой игрок всё равно почувствовал его, пробегая на полной скорости. Калюлю — опытный игрок, и он должен знать, что в таких ситуациях нужно держать руки при себе», — приводит слова Киву Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

