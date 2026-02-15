Скидки
Химнасия Ла-Плата — Эстудиантес Ла-Плата. Прямая трансляция
23:00 Мск
Футбол Новости

Киву — об удалении Калюлю: лёгкое касание, опытный игрок должен держать руки при себе

Комментарии

Главный тренер «Интера» Кристиан Киву прокомментировал эпизод со второй жёлтой карточкой защитника «Ювентуса» Пьера Калюлю на 42-й минуте очного матча команд в 25-м туре чемпионата Италии (3:2). Игрок «Старой синьоры» был удалён за нарушение правил против защитника Алессандро Бастони.

Италия — Серия А . 25-й тур
14 февраля 2026, суббота. 22:45 МСК
Интер М
Милан
Окончен
3 : 2
Ювентус
Турин
1:0 Камбьязо – 17'     1:1 Камбьязо – 26'     2:1 Эспозито – 76'     2:2 Локателли – 83'     3:2 Зелиньски – 90'    
Удаления: нет / Калюлю – 42'

«Я думаю, это лёгкое касание, но всё же касание. Когда я сталкивался с подобными ситуациями в Лиге чемпионов, то говорил своим игрокам не ставить себя в положение, когда они заставляют судью принимать подобное решение.

Даже если это лёгкое касание, а мы должны признать, что это оно, то мой игрок всё равно почувствовал его, пробегая на полной скорости. Калюлю — опытный игрок, и он должен знать, что в таких ситуациях нужно держать руки при себе», — приводит слова Киву Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

