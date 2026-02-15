Хавбек «Ливерпуля» признан лучшим по владению мячом по версии ESPN

ESPN опубликовал обновлённый рейтинг лучших и худших игроков английской Премьер-лиги, основываясь на детализированных данных от Gradient Sports. В текущем сезоне полузащитник «Ливерпуля» Райан Гравенберх является лучшим игроком по владению мячом.

Отмечается способность Гравенберха разворачиваться под давлением и обыгрывать защитников, также он второй год подряд лидирует в лиге по оценке за перевод мяча.

В сезоне-2025/2026 полузащитник принял участие в 32 матчах во всех турнирах. На его счету четыре забитых мяча и четыре результативные передачи. По данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет € 90 млн.