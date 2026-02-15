Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Химнасия Ла-Плата — Эстудиантес Ла-Плата. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лионель Месси собрал копию Кубка мира из конструктора Lego

Лионель Месси собрал копию Кубка мира из конструктора Lego
Комментарии

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси опубликовал пост на своей странице в социальной сети с копией Кубка мира, собранной из конструктора Lego.

Фото: Из личного архива Месси

Созданная к чемпионату мира по футболу 2026 года копия состоит из 2842 деталей и выполнена в масштабе 1:1, то есть по размеру соответствует оригиналу — 36 сантиметров, хотя вес у них разный. Оригинал имеет вес более шести килограммов.

Внутри копии Кубка мира, при открытии верхней части, обнаруживается ещё один сюрприз. Там находится мини-фигурка чемпиона мира по футболу, держащая в руках миниатюрный трофей.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт будущим летом на территории трёх стран: США, Канады и Мексики. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Материалы по теме
Экс-тренер «МЮ» высказался о возможном выступлении Месси и Роналду за одну команду
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android