Лионель Месси собрал копию Кубка мира из конструктора Lego

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси опубликовал пост на своей странице в социальной сети с копией Кубка мира, собранной из конструктора Lego.

Фото: Из личного архива Месси

Созданная к чемпионату мира по футболу 2026 года копия состоит из 2842 деталей и выполнена в масштабе 1:1, то есть по размеру соответствует оригиналу — 36 сантиметров, хотя вес у них разный. Оригинал имеет вес более шести килограммов.

Внутри копии Кубка мира, при открытии верхней части, обнаруживается ещё один сюрприз. Там находится мини-фигурка чемпиона мира по футболу, держащая в руках миниатюрный трофей.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт будущим летом на территории трёх стран: США, Канады и Мексики. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).