Футбол

«В таком коллективе и выигрываются титулы». Данила Козлов рассказал об атмосфере в ЦСКА

«В таком коллективе и выигрываются титулы». Данила Козлов рассказал об атмосфере в ЦСКА


Полузащитник Данила Козлов, перебравшийся из «Краснодара» в ЦСКА в зимнее трансферное окно, высказался об атмосфере в московском клубе.

«Рад оказаться здесь. В первую очередь меня очень порадовал коллектив, очень классно встретили. Видно, что команда как одно целое, все друг друга поддерживают, поэтому я уверен, что в таком коллективе и выигрываются титулы», — сказал Козлов в интервью пресс-службе ЦСКА.

Козлов выступал за «Краснодар» с лета 2024 года. В текущем сезоне на счету воспитанника «Зенита» 19 матчей за чёрно-зелёных во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами.

После первой части сезона ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ с 36 очками. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 40 очков.

