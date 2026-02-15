Скидки
Нападающий «МЮ» Мбемо выбрал лучшие игровые характеристики одноклубников

Комментарии

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Брайан Мбемо принял участие в блиц-опросе от пресс-службы клуба на тему портрета идеального игрока, составленного из характеристик футболистов «красных дьяволов».

Скорость: Амад Диалло.
Дриблинг: Амад Диалло.
Техника: Джошуа Зиркзее.
Отбор: Каземиро.
Пас: Бруну Фернандеш.
Завершение: Матеус Кунья.
Сила: Маттейс де Лигт.
Дальние удары: Бруну Фернандеш.

Брайан Мбемо пополнил состав «Манчестер Юнайтед» в июле 2025 года, перейдя из «Брентфорда». В 22 матчах нынешнего клубного сезона футболист забил 10 голов и отдал две голевые передачи. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость игрока составляет € 75 млн.

