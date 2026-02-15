Данила Козлов раскрыл детали разговора с Фабио Челестини после перехода в ЦСКА

Полузащитник Данила Козлов, перебравшийся из «Краснодара» в ЦСКА в зимнее трансферное окно, раскрыл детали разговора с главным тренером армейцев Фабио Челестини после первой тренировки в новом клубе.

– Пообщался ли ты с главным тренером?

– Да, разговаривал. Тоже пообщались, сделали некоторые корректировки и, я думаю, дальше будем только прогрессировать, — сказал Козлов в интервью пресс-службе ЦСКА.

Козлов выступал за «Краснодар» с лета 2024 года. В текущем сезоне на счету воспитанника «Зенита» 19 матчей за чёрно-зелёных во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами.

Челестини руководит ЦСКА с 2025 года, перейдя из швейцарского «Базеля». После первой части сезона столичный клуб занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ с 36 очками. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 40 очков.