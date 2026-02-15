Форвард «МЮ» Кунья: Мбемо привносит в команду много энергии, он классный парень!

Форвард «Манчестер Юнайтед» Матеус Кунья высоко отозвался о своём одноклубнике Брайане Мбемо.

«Что Брайан привносит в команду? Много энергии. Он такой классный парень! Мы с ним общаемся каждый день, он весёлый. Мы постоянно играем друг против друга [на тренировках], а ещё мы вспоминаем, как играли друг против друга в своих предыдущих командах — в «Брентфорде» и «Вулверхэмптоне». Но теперь мы вместе выступаем за «Юнайтед», чтобы помочь команде. Это позволяет ощутить, что мы можем стать малой частью общего успеха. Для каждого из нас это настоящий вызов.

Брайан очень умён, он здорово использует свои сильные качества, например, выходит в свободное пространство, отлично бьёт по воротам. Это именно тот игрок под номером девять, который нам нужен. Брайан очень полезен, играть с ним — одно удовольствие. Он больше, чем просто игрок на своей позиции. Находясь рядом с ним на поле, мы знаем, что он может создать что-то особенное», — приводит слова Куньи официальный сайт «красных дьяволов».