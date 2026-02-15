Скидки
Главная Футбол Новости

Овьедо — Атлетик Бильбао, результат матча 15 февраля 2026, счёт 1:2, 24-й тур Ла Лиги 2025-2026

«Атлетик» одержал волевую победу над аутсайдером Ла Лиги «Овьедо» в матче 24-го тура
Комментарии

Завершился матч 24-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Овьедо» и «Атлетик» из Бильбао. Команды играли на стадионе «Нуэво Карлос Тартьере» (Овьедо, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Матео Бускетс Феррер (Пальма-де-Мальорка, Испания). Победу в матче со счётом 2:1 праздновали футболисты команды гостей.

Испания — Примера . 24-й тур
15 февраля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Овьедо
Овьедо
Окончен
1 : 2
Атлетик Б
Бильбао
1:0 Шаир – 30'     1:1 Хаурехисар – 58'     1:2 Сансет – 71'    

Первый мяч в матче забил нападающий «Овьедо» Ильяс Шаир на 30-й минуте. На 58-й минуте полузащитник гостей Микель Хаурехисар забил ответный мяч. На 71-й минуте Ойан Сансет вывел «Атлетик» вперёд, реализовав пенальти. В оставшееся время матча команды не отметились результативными действиями.

После 24 матчей чемпионата Испании «Атлетик» из Бильбао набрал 31 очко и занимает девятое место в турнирной таблице. «Овьедо» заработал 16 очков после 23 игр и располагается на последней, 20-й строчке.

В следующем туре «Атлетик» в домашнем матче встретится с «Эльче» 20 февраля, а «Овьедо» на день позже на выезде сыграет с «Реалом Сосьедад».

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
