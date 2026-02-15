Скидки
Химнасия Ла-Плата — Эстудиантес Ла-Плата. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Сочи — Родина, результат матча 15 февраля 2026, счет 3:2, контрольный матч 2026

«Сочи» обыграл «Родину» в товарищеском матче благодаря дублю Сааведры и голу Фёдорова
Комментарии

Завершился контрольный матч, в котором встречались «Сочи» и московская «Родина». Команды играли в Белеке (Турция). Игра закончилась победой команды РПЛ со счётом 3:2.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
15 февраля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Сочи
Сочи, Россия
Окончен
3 : 2
Родина
Москва, Россия
1:0 Сааведра – 3'     2:0 Фёдоров – 7'     2:1 Тихонов – 51'     3:1 Сааведра – 75'     3:2 Ушатов – 79'    
Удаления: 58', – 58' / нет

Счёт в матче открыл полузащитник сочинцев Игнасио Сааведра на третьей минуте. На седьмой минуте нападающий Захар Фёдоров увеличил преимущество «Сочи». Во втором тайме, на 51-й минуте, хавбек московской команды Денис Тихонов отыграл один мяч. На 58-й минуте арбитр удалил двух игроков «барсов». На 75-й минуте Сааведра оформил дубль. Через четыре минуты полузащитник «Родины» Кирилл Ушатов установил окончательный счёт в матче – 2:3.

«Сочи» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала девять очков за 18 матчей. На первом месте находится «Краснодар», у которого 40 очков.

