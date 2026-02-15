«Сочи» обыграл «Родину» в товарищеском матче благодаря дублю Сааведры и голу Фёдорова

Завершился контрольный матч, в котором встречались «Сочи» и московская «Родина». Команды играли в Белеке (Турция). Игра закончилась победой команды РПЛ со счётом 3:2.

Счёт в матче открыл полузащитник сочинцев Игнасио Сааведра на третьей минуте. На седьмой минуте нападающий Захар Фёдоров увеличил преимущество «Сочи». Во втором тайме, на 51-й минуте, хавбек московской команды Денис Тихонов отыграл один мяч. На 58-й минуте арбитр удалил двух игроков «барсов». На 75-й минуте Сааведра оформил дубль. Через четыре минуты полузащитник «Родины» Кирилл Ушатов установил окончательный счёт в матче – 2:3.

«Сочи» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала девять очков за 18 матчей. На первом месте находится «Краснодар», у которого 40 очков.