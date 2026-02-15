Хомуха: зимнее трансферное окно для ЦСКА — второе по резонансу усиление в РПЛ

Бывший тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха оценил работу ЦСКА в зимнее трансферное окно.

«Зимнее трансферное окно для ЦСКА — второе по резонансу усиление в РПЛ. Первым особняком стоит «Зенит», а за ним идут армейцы. Наиболее качественное усиление в «Зените». ЦСКА может не хватить глубины состава, если вдруг пойдёт череда травм у игроков. Только это может сказаться. А так, несомненно, ЦСКА может вступить в борьбу за титул», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

ЦСКА в зимнее трансферное окно приобрёл полузащитников Данилу Козлова и Дмитрия Баринова, защитника Матеуса Рейса и нападающего Лусиано Гонду. При этом игрок обороны армейцев Игорь Дивеев перебрался в «Зенит». Санкт-петербургский клуб также пополнили Джон Джон и Джон Дуран.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 39 очков за 18 матчей. ЦСКА с 36 очками располагается на четвёртой строчке. Лидирует в лиге «Краснодар», у которого 40 очков.