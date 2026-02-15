Скидки
Химнасия Ла-Плата — Эстудиантес Ла-Плата. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Галактионов высказался о матчах «Локомотива» с «Динамо» из Самарканда и «Пюником»

Галактионов высказался о матчах «Локомотива» с «Динамо» из Самарканда и «Пюником»
Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал товарищеские матчи своей команды с «Динамо» из Самарканда (4:0) и «Пюником» (1:1).

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
14 февраля 2026, суббота. 11:00 МСК
Локомотив М
Москва, Россия
Окончен
4 : 0
Динамо Смр
Самарканд, Узбекистан
1:0 Пиняев – 10'     2:0 Пиняев – 14'     3:0 Комличенко – 19'     4:0 Тимофеев – 30'    
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
14 февраля 2026, суббота. 17:20 МСК
Локомотив М
Москва, Россия
Окончен
1 : 1
Пюник
Ереван, Армения
1:0 Воробьёв – 83'     1:1 Куликов – 88'    

«Хороший информативный день. Группа игроков получила в большей степени равнозначную нагрузку. Уже был план, чтобы полноценный матч был сыгран, по 90 минут. Некоторые сыграли чуть меньше в зависимости от своего состояния и своих нескольких моментов по здоровью. Поэтому всё остальное идёт в рабочем режиме. Мы получили хорошую информацию.

Ребята в утреннем матче играли в достаточно непростых условиях, была сильная жара. Поэтому преодоление себя, преодоление моментов тоже требуется.

Что касается вечернего матча, то мы тоже получили пищу для размышлений. Были моменты, которые порадовали, были моменты, которые требует улучшения, вне зависимости от счёта», — сказал Галактионов в интервью пресс-службе клуба.

«Нужна свежая кровь». Галактионов рассказал о трансферных планах «Локомотива»
