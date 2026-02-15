Галактионов высказался о матчах «Локомотива» с «Динамо» из Самарканда и «Пюником»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал товарищеские матчи своей команды с «Динамо» из Самарканда (4:0) и «Пюником» (1:1).

«Хороший информативный день. Группа игроков получила в большей степени равнозначную нагрузку. Уже был план, чтобы полноценный матч был сыгран, по 90 минут. Некоторые сыграли чуть меньше в зависимости от своего состояния и своих нескольких моментов по здоровью. Поэтому всё остальное идёт в рабочем режиме. Мы получили хорошую информацию.

Ребята в утреннем матче играли в достаточно непростых условиях, была сильная жара. Поэтому преодоление себя, преодоление моментов тоже требуется.

Что касается вечернего матча, то мы тоже получили пищу для размышлений. Были моменты, которые порадовали, были моменты, которые требует улучшения, вне зависимости от счёта», — сказал Галактионов в интервью пресс-службе клуба.