Главная Футбол Новости

Хомуха: Нино остался в «Зените» — это несомненно плюс для команды

Хомуха: Нино остался в «Зените» — это несомненно плюс для команды
Комментарии

Бывший тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха высказался о защитнике «Зенита» Нино.

«Зенит» для этого и брал Дивеева, чтобы сформировать пару центральных защитников с Нино, которая будет достойно выглядеть в РПЛ. То, что Нино остался в клубе, — это несомненно плюс для «Зенита», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

В нынешнем сезоне Нино провёл за клуб 17 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.

После 18 туров Мир Российской Премьер-лиги «Зенит» набрал 39 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 40 очков.


