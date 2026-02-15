Скидки
Мехди Бенатиа ушёл с поста спортивного директора «Марселя»

Бывший футболист «Баварии» и «Ювентуса» Мехди Бенатиа покинул пост спортивного директора «Марселя». Об этом функционер сообщил в соцсетях.

Ранее команду также покинул Роберто Де Дзерби, работавший в качестве главного тренера. Бенатиа предложил свою отставку в начале недели, однако он остался на своём посту, поскольку его предложение об отставке было отклонено руководством клуба. После матча со «Страсбургом» (2:2) и протестов фанатов провансальской команды марокканец освободил свой пост, заявив, что отставка была не «предложена», а «предрешена».

На данный момент «Марсель» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице Лиги 1.

Сержиу Консейсау может возглавить «Марсель» — Footmercato
