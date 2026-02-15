Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Химнасия Ла-Плата — Эстудиантес Ла-Плата. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Галактионов рассказал о физическом состоянии Жерзино Ньямси

Галактионов рассказал о физическом состоянии Жерзино Ньямси
Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал о состоянии камерунского защитника железнодорожников Жерзино Ньямси после участия в Кубке Африки.

«Он достаточно неплохо вчера отыграл, получил 60 минут игрового времени, его ничего не беспокоит. Самое главное, что его состояние улучшается с каждым матчем, с каждым днём. Жаль, что на втором сборе ему не предоставилась возможность выйти по определённым причинам. Мы его аккуратно и плавно подводили, но сегодня уже можно говорить о том, что он полноценно, полноправно свои игровые кондиции набирает», — сказал Галактионов в интервью пресс-службе клуба.

На Кубке африканских наций 29-летний Ньямси провёл две встречи. Для его национальной команды турнир завершился 9 января.

Материалы по теме
Галактионов высказался о матчах «Локомотива» с «Динамо» из Самарканда и «Пюником»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android