Галактионов рассказал о физическом состоянии Жерзино Ньямси

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал о состоянии камерунского защитника железнодорожников Жерзино Ньямси после участия в Кубке Африки.

«Он достаточно неплохо вчера отыграл, получил 60 минут игрового времени, его ничего не беспокоит. Самое главное, что его состояние улучшается с каждым матчем, с каждым днём. Жаль, что на втором сборе ему не предоставилась возможность выйти по определённым причинам. Мы его аккуратно и плавно подводили, но сегодня уже можно говорить о том, что он полноценно, полноправно свои игровые кондиции набирает», — сказал Галактионов в интервью пресс-службе клуба.

На Кубке африканских наций 29-летний Ньямси провёл две встречи. Для его национальной команды турнир завершился 9 января.