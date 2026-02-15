Скидки
Химнасия Ла-Плата — Эстудиантес Ла-Плата. Прямая трансляция
23:00 Мск
Футбол

Дель Пьеро раскритиковал тренера «Интера» Кристиана Киву за реакцию на удаление Калюлю

Дель Пьеро раскритиковал тренера «Интера» Кристиана Киву за реакцию на удаление Калюлю
Комментарии

Бывший нападающий и капитан «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро раскритиковал главного тренера «Интера» Кристиана Киву за реакцию на удаление Пьера Калюлю в матче с миланцами в 25-м туре чемпионата Италии. Чёрно-синие больше тайма провели в большинстве и победили со счётом 3:2.

Италия — Серия А . 25-й тур
14 февраля 2026, суббота. 22:45 МСК
Интер М
Милан
Окончен
3 : 2
Ювентус
Турин
1:0 Камбьязо – 17'     1:1 Камбьязо – 26'     2:1 Эспозито – 76'     2:2 Локателли – 83'     3:2 Зелиньски – 90'    
Удаления: нет / Калюлю – 42'

«Я думаю, Киву отлично справляется со своей работой и вдохнул новую жизнь в сильный, но, возможно, немного возрастной состав «Интера». Сегодня, на мой взгляд, он допустил ошибку, комментируя удаление. Я ожидал от него другой интерпретации произошедшего. «Интеру» это тоже не нужно.

Когда у тебя сильная команда, ты хочешь побеждать уверенно, и когда происходит ошибка, которая явно играет тебе на руку, ты не должен радоваться. Я надеюсь, что через пару дней Киву сможет сказать, или хотя бы подумать, что произошедшее на поле не было касанием, за которое игрока следовало удалять, и что Бастони не должен был так падать», — приводит слова Дель Пьеро Corriere dello Sport.

Ранее наставник «Интера» переложил вину на решение, принятое арбитром Федериком Ла Пенном, на Калюлю, отметив, что защитник сыграл неосторожно в момент столкновения с Алессандро Бастони.

