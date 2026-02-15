«Мо по-прежнему лидер, важно, чтобы он был с нами». Ван Дейк — о Салахе

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался о форварде команды Мохамеде Салахе.

«Мо по-прежнему лидер, и мне как капитану важно, чтобы он был с нами и выходил на поле, он приносит пользу команде. Он всегда даёт команде больше, чем просто голы. Очевидно, в данный момент всё внимание сосредоточено на его голах, потому что он задаёт очень высокие стандарты, и его критикуют, когда он забивает меньше.

Я в любом случае хочу, чтобы Мо остался, потому что он мой хороший друг и мы вместе переживали взлёты и падения. Мо – очень важный игрок «Ливерпуля», который установил чрезвычайно высокую планку.

Люди не понимают многое из того, что важно. Давайте подождём до конца сезона и посмотрим, насколько важным он может быть», — приводит слова ван Дейка BBC.

В нынешнем сезоне Салах провёл за клуб 26 матчей во всех турнирах, в которых забил семь мячей и сделал восемь результативных передач.