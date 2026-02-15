Нападающий «Монако» Аклиуш может пропустить первый стыковой матч Лиги чемпионов с «ПСЖ»

Нападающий «Монако» Магнес Аклиуш из-за повреждения рискует пропустить первый стыковой матч плей-офф Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен» 17 февраля. Об этом сообщает Get French Football News.

Футболист не смог отыграть всю встречу с «Нантом» (3:1), на 43-й минуте игры его заменили.

«Магнес не из тех игроков, кто будет просить его заменить просто так, таков его характер», — сказал главный тренер «Монако» Себастьен Поконьоли.

Специалист также отметил, что повреждение Аклиуша носит мышечный характер, игроку предстоит пройти ряд медицинских обследований. Ламин Камара также был заменён по ходу встречи с «Нантом» с подозрением на травму, однако его замена носила, скорее, превентивный характер.