Нападающий Сергей Грибов перешёл из «Акрона» в брянское «Динамо»

Тольяттинский «Акрон» на официальном сайте сообщил о переходе нападающего Сергея Грибова в брянское «Динамо».

«Наш клуб оформил трансфер нападающего в команду Андрея Канчельскиса.

Сергей Грибов попал в систему «Акрона» в феврале 2024 года и провёл сезон-2024/2025 в главной команде красно-чёрных: дебютировал в Мир РПЛ (девять матчей), а также получил практику в Fonbet Кубке России (пять игр и гол). Последние полгода форвард находился в аренде в саратовском «Соколе».

«Акрон» благодарит Сергея Грибова за профессиональную работу и желает ему успехов на новом этапе карьеры!» — сказано в сообщении тольяттинского клуба.