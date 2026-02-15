Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Химнасия Ла-Плата — Эстудиантес Ла-Плата. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нападающий Сергей Грибов перешёл из «Акрона» в брянское «Динамо»

Нападающий Сергей Грибов перешёл из «Акрона» в брянское «Динамо»
Комментарии

Тольяттинский «Акрон» на официальном сайте сообщил о переходе нападающего Сергея Грибова в брянское «Динамо».

«Наш клуб оформил трансфер нападающего в команду Андрея Канчельскиса.

Сергей Грибов попал в систему «Акрона» в феврале 2024 года и провёл сезон-2024/2025 в главной команде красно-чёрных: дебютировал в Мир РПЛ (девять матчей), а также получил практику в Fonbet Кубке России (пять игр и гол). Последние полгода форвард находился в аренде в саратовском «Соколе».

«Акрон» благодарит Сергея Грибова за профессиональную работу и желает ему успехов на новом этапе карьеры!» — сказано в сообщении тольяттинского клуба.

Материалы по теме
Заур Тедеев подвёл итоги второго зимнего сбора «Акрона»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android