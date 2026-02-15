Скидки
Главная Футбол Новости

Доминик Собослаи отреагировал на сравнение себя со Стивеном Джеррардом

Полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи отреагировал на сравнение себя с легендой мерсисайдцев Стивеном Джеррардом.

«Я не провожу сезон на уровне Стивена Джеррарда. Он был легендой клуба, но я стараюсь писать свою собственную историю. Стараюсь выкладываться в каждой игре по максимуму и надеюсь, что мы сможем пройти весь путь до конца», – приводит слова Собослаи журналист Фабрицио Романо в социальной сети X.

В текущем сезоне Собослаи принял участие в 35 матчах за клуб во всех турнирах. На его счету 10 забитых мячей и семь результативных передач. Transfermarkt оценивает хавбека в € 85 млн.

Стивен Джеррард завершил профессиональную карьеру в 2014 году. Англичанин занимает третье место по количеству матчей за «Ливерпуль» в истории клуба, выходя на поле 710 раз. В этих встречах хавбек забил 186 голов и сделал 156 ассистов.

