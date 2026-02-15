Иманол Альгуасиль покинул пост главного тренера «Аль-Шабаба» — Ahli Central

Тренер Иманол Альгуасиль покинул свой пост в саудовском клубе «Аль-Шабаб». Об этом сообщает аккаунт Ahli Central в социальной сети X.

Специалист возглавил эту команду в июле 2025 года. Он уволен на фоне последних результатов «белых львов», поражение от «Аль-Ахли» со счётом 2:5 стало решающим моментом в данном решении. На данный момент «Аль-Шабаб» находится на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии.

Ранее Иманол Альгуасиль работал в главной команде «Реала Сосьедад» с 2018 года. До этого Альгуасиль тренировал в академии клуба, а ещё раньше провёл 113 матчей за бело-голубых с 1989 по 1998 год. Под руководством баска «Реал Сосьедад» выигрывал Кубок Испании в сезоне-2019/2020.