Футбол

«Челси» и «Ливерпуль» интересуются защитником из АПЛ стоимостью € 55 млн — TEAMtalk

«Челси» и «Ливерпуль» интересуются защитником из АПЛ стоимостью € 55 млн — TEAMtalk
Комментарии

«Челси» и «Ливерпуль» проявляют интерес к защитнику «Ноттингем Форест» Мурилло, сообщает TEAMtalk.

Окружение футболиста активно рассматривает потенциальные варианты перехода, а «Ливерпуль» и «Челси» провели наиболее тщательную работу по привлечению Мурилло.

Интерес «Челси» к игроку вызван возможной продажей трёх защитников в летнее трансферное окно. В «Ливерпуле» существует неопределённость в отношении будущего Ибраима Конате и Джозефа Гомеса.

В нынешнем сезоне Мурилло принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых он отметился голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

Защитник «Челси» Кукурелья пропустит 3-4 недели и, вероятно, не сыграет с «Арсеналом» — AS
Комментарии
