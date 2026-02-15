Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Химнасия Ла-Плата — Эстудиантес Ла-Плата. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сочи — Родина, результат матча 15 февраля 2026, счет 1:1, контрольный матч 2026

«Сочи» не смог обыграть «Родину» во втором матче за день с московским клубом
Комментарии

Завершился контрольный матч, в котором встречались «Сочи» и московская «Родина». Команды играли в Белеке (Турция). Игра закончилась вничью со счётом 1:1. Матч состоял из двух таймов по 35 минут.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
15 февраля 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Сочи
Сочи, Россия
Окончен
1 : 1
Родина
Москва, Россия
1:0     1:1 Рейна – 18'    

Счёт в матче открыл Михаил Игнатов. Нападающий сочинцев отличился на восьмой минуте встречи. На 18-й минуте перуанский форвард «Родины» Йорди Рейна сравнял счёт.

Несколько часов назад, сегодня, 15 февраля, «Сочи» и «Родина» сыграли первый товарищеский матч, в котором победила команда Российской Премьер-Лиги со счётом 3:2.

«Сочи» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала девять очков за 18 матчей. На первом месте находится «Краснодар», у которого 40 очков.

Материалы по теме
Трансферы ЦСКА и «Краснодара», риск «Зенита» и две драки. Главное в РПЛ за неделю
Трансферы ЦСКА и «Краснодара», риск «Зенита» и две драки. Главное в РПЛ за неделю
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android