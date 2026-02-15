«Сочи» не смог обыграть «Родину» во втором матче за день с московским клубом

Завершился контрольный матч, в котором встречались «Сочи» и московская «Родина». Команды играли в Белеке (Турция). Игра закончилась вничью со счётом 1:1. Матч состоял из двух таймов по 35 минут.

Счёт в матче открыл Михаил Игнатов. Нападающий сочинцев отличился на восьмой минуте встречи. На 18-й минуте перуанский форвард «Родины» Йорди Рейна сравнял счёт.

Несколько часов назад, сегодня, 15 февраля, «Сочи» и «Родина» сыграли первый товарищеский матч, в котором победила команда Российской Премьер-Лиги со счётом 3:2.

«Сочи» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала девять очков за 18 матчей. На первом месте находится «Краснодар», у которого 40 очков.