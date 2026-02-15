Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Химнасия Ла-Плата — Эстудиантес Ла-Плата. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Так продолжаться не может». Тренер «Атлетика» Вальверде — о ситуации с Нико Уильямсом

«Так продолжаться не может». Тренер «Атлетика» Вальверде — о ситуации с Нико Уильямсом
Комментарии

Главный тренер «Атлетика» из Бильбао Эрнесто Вальверде высказался об отсутствии флангового нападающего баскского клуба Нико Уильямса во встрече с «Овьедо» в рамках 24-го тура испанской Ла Лиги. Игра закончилась победой гостей со счётом 2:1

Испания — Примера . 24-й тур
15 февраля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Овьедо
Овьедо
Окончен
1 : 2
Атлетик Б
Бильбао
1:0 Шаир – 30'     1:1 Хаурехисар – 58'     1:2 Сансет – 71'    

«У него проблемы, он не в лучшей форме. Больше так продолжаться не может», – приводит слова Вальверде Sport.es со ссылкой на Movistar+.

По информации издания, испанский вингер страдает из-за спортивной грыжи (пубалгии), поэтому не может набрать форму. Нападающий провёл 25 матчей за клуб в нынешнем сезоне, забив четыре гола и отдав три результативные передачи. Минувшим летом футболист продлил контракт с клубом до 2035 года.

Материалы по теме
Два топ-матча в Италии, дерби «Барсы» и гранды в Кубке Англии. Главные игры уикенда
Рейтинг
Два топ-матча в Италии, дерби «Барсы» и гранды в Кубке Англии. Главные игры уикенда
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android