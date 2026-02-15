«Так продолжаться не может». Тренер «Атлетика» Вальверде — о ситуации с Нико Уильямсом

Главный тренер «Атлетика» из Бильбао Эрнесто Вальверде высказался об отсутствии флангового нападающего баскского клуба Нико Уильямса во встрече с «Овьедо» в рамках 24-го тура испанской Ла Лиги. Игра закончилась победой гостей со счётом 2:1

«У него проблемы, он не в лучшей форме. Больше так продолжаться не может», – приводит слова Вальверде Sport.es со ссылкой на Movistar+.

По информации издания, испанский вингер страдает из-за спортивной грыжи (пубалгии), поэтому не может набрать форму. Нападающий провёл 25 матчей за клуб в нынешнем сезоне, забив четыре гола и отдав три результативные передачи. Минувшим летом футболист продлил контракт с клубом до 2035 года.