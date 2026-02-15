Тренер «Палмейраса» Феррейра отказался возглавить «Тоттенхэм Хотспур» — ESPN

«Тоттенхэм Хотспур» планировал пригласить на пост главного тренера Абеля Феррейру, возглавляющего «Палмейрас». Об этом сообщает ESPN.

После увольнения Томаса Франка лондонский клуб назначил Игора Тудора на пост тренера команды до конца нынешнего сезона, но до того пытался договориться с Феррейрой. Отмечается, что «шпоры» активно работали над обеспечением сотрудничества с португальским специалистом, но тот ответил отказом. Феррейра является самым успешным тренером в истории «Палмейраса», он работает в этой команде с 2020 года и дважды становился с ней чемпионом Бразилии, брал Кубок и Суперкубок страны, а также два Кубка Либертадорес и ряд других трофеев.