Дмитрий Хомуха: Джон Дуран не задержится в «Зените», этого стоит ожидать

Бывший тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха высказался о переходе нападающего Джона Дурана в «Зенит» на правах аренды из «Аль-Насра».

«Джон Дуран — хорошее усиление для «Зенита», но только нужно смотреть, как он будет адаптироваться. Ему будет необходимо за этот короткий промежуток времени максимально проявить себя, чтобы в дальнейшем продолжить свою карьеру на более высоком уровне в Европе.

Дуран не задержится в «Зените». Думаю, именно этого и стоит ожидать. «Аль-Наср» покупал его в своё время за 70 с лишним миллионов евро. Не думаю, что это та сумма, которая как минимум устроит «Зенит». Надо будет заплатить столько же», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.