«Атлетико» разгромно уступил «Райо Вальекано», который покинул зону вылета Ла Лиги

Завершился матч 24-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Райо Вальекано» и мадридский «Атлетико». Команды играли на стадионе «Вальекас» (Мадрид, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания). Победу в матче со счётом 3:0 праздновали футболисты команды хозяев.

Первый мяч в матче забил полузащитник «Райо Вальекано» Фран Перес на 40-й минуте. Через пять минут Оскар Мартин удвоил преимущество хозяев. На 76-й минуте защитник Нобель Менди забил третий мяч в ворота «Атлетико», установив окончательный счёт в матче — 3:0.

После 24 матчей чемпионата Испании мадридский «Атлетико» набрал 45 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Райо Вальекано» заработал 25 очков после 23 игр и располагается на 16-й строчке.

В следующем туре «Атлетико» в домашнем матче встретится с «Эспаньолом» 21 февраля, а «Райо Вальекано» в этот же день на выезде сыграет с «Бетисом».