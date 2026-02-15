Скидки
Химнасия Ла-Плата — Эстудиантес Ла-Плата. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Райо Вальекано — Атлетико Мадрид, результат матча 15 февраля 2026, счёт 3:0, 24-й тур Ла Лиги 2025-2026

«Атлетико» разгромно уступил «Райо Вальекано», который покинул зону вылета Ла Лиги
Комментарии

Завершился матч 24-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Райо Вальекано» и мадридский «Атлетико». Команды играли на стадионе «Вальекас» (Мадрид, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания). Победу в матче со счётом 3:0 праздновали футболисты команды хозяев.

Испания — Примера . 24-й тур
15 февраля 2026, воскресенье. 18:15 МСК
Райо Вальекано
Мадрид
Окончен
3 : 0
Атлетико М
Мадрид
1:0 Перес – 40'     2:0 Мартин – 45'     3:0 Менди – 76'    

Первый мяч в матче забил полузащитник «Райо Вальекано» Фран Перес на 40-й минуте. Через пять минут Оскар Мартин удвоил преимущество хозяев. На 76-й минуте защитник Нобель Менди забил третий мяч в ворота «Атлетико», установив окончательный счёт в матче — 3:0.

После 24 матчей чемпионата Испании мадридский «Атлетико» набрал 45 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Райо Вальекано» заработал 25 очков после 23 игр и располагается на 16-й строчке.

В следующем туре «Атлетико» в домашнем матче встретится с «Эспаньолом» 21 февраля, а «Райо Вальекано» в этот же день на выезде сыграет с «Бетисом».

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
