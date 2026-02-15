Главный тренер «Пахтакора» охарактеризовал игру «Рубина» в товарищеском матче

Главный тренер узбекистанского «Пахтакора» Комолиддин Таджиев охарактеризовал игру казанского «Рубина» в товарищеском матче. Российская команда победила со счётом 2:0.

«Игрой довольны. Да, пропустили опять со стандарта. Для нас это больная тема. «Рубин» — хорошая команда. Физически 90 минут с прессингом работают. Мощная команда. У нас нет концовки — мы выходим, а завершить не можем. «Рубин» нам тоже не давал это сделать, накрывал на каждом участке поля. Игрой доволен», — сказал Таджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

«Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 23 очка за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 40 очков.