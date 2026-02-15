Картина бывшего футболиста сборной России продана на аукционе

Картина бывшего защитника сборной России Игоря Смольникова «Синий квадрат» продана на торгах «Современное искусство. Нонконформизм, актуальное искусство» в Московском аукционном доме.

Фото: Московский аукционный дом

Полотно ушло с молотка за 80 тысяч рублей, ещё 24% составила комиссия. Общая итоговая стоимость картины составила 99 тысяч 200 рублей при стартовой цене в 1000 рублей.

На протяжении карьеры Игорь Смольников выступал за «Торпедо», «Локомотив», «Урал», «Ростов», «Краснодар», «Зенит», тульский «Арсенал» и другие команды. В составе санкт-петербургской команды футболист трижды стал чемпионом России и по два раза брал Кубок и Суперкубок страны.