Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Химнасия Ла-Плата — Эстудиантес Ла-Плата. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Атлетико» не смог забить в третьем матче Ла Лиги подряд

«Атлетико» не смог забить в третьем матче Ла Лиги подряд
Комментарии

Мадридский «Атлетико» уступил «Райо Вальекано» со счётом 0:3 в матче 24-го тура испанской Ла Лиги. Тем самым «матрасники» не смогли забить в третьем матче чемпионата Испании подряд.

Испания — Примера . 24-й тур
15 февраля 2026, воскресенье. 18:15 МСК
Райо Вальекано
Мадрид
Окончен
3 : 0
Атлетико М
Мадрид
1:0 Перес – 40'     2:0 Мартин – 45'     3:0 Менди – 76'    

Всего в нынешнем сезоне Ла Лиги мадридский клуб забил 38 голов в 24 играх. Ранее команда Диего Симеоне не отличилась во встречах с «Бетисом» (0:1) и «Леванте» (0:0), но разгромила «Барселону» со счётом 4:0 в 1/2 финала Кубка Испании.

На данный момент мадридский «Атлетико» набрал 45 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. В следующем туре «матрасники» в домашнем матче встретятся с «Эспаньолом» 21 февраля.

Материалы по теме
«Барсу» за тайм в последний раз так унижала ещё «Бавария»! Просто космический «Атлетико»!
«Барсу» за тайм в последний раз так унижала ещё «Бавария»! Просто космический «Атлетико»!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android