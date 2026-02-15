«Атлетико» не смог забить в третьем матче Ла Лиги подряд

Мадридский «Атлетико» уступил «Райо Вальекано» со счётом 0:3 в матче 24-го тура испанской Ла Лиги. Тем самым «матрасники» не смогли забить в третьем матче чемпионата Испании подряд.

Всего в нынешнем сезоне Ла Лиги мадридский клуб забил 38 голов в 24 играх. Ранее команда Диего Симеоне не отличилась во встречах с «Бетисом» (0:1) и «Леванте» (0:0), но разгромила «Барселону» со счётом 4:0 в 1/2 финала Кубка Испании.

На данный момент мадридский «Атлетико» набрал 45 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. В следующем туре «матрасники» в домашнем матче встретятся с «Эспаньолом» 21 февраля.