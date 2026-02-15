«Мы проиграли Ла Лигу». Облак — после разгромного поражения «Атлетико» от «Райо Вальекано»

Голкипер мадридского «Атлетико» Ян Облак высказался после разгромного поражения своей команды в матче 24-го тура испанской Ла Лиги от «Райо Вальекано» (0:3).

«Мы проиграли Ла Лигу. Мы не можем больше бороться за чемпионство и заслужили поражение», — приводит слова Облака El Chiringuito.

После 24 матчей чемпионата Испании мадридский «Атлетико» набрал 45 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Райо Вальекано» заработал 25 очков после 23 игр и располагается на 16-й строчке. Лидирует в турнире мадридский «Реал», у которого 60 очков.

В следующем туре «Атлетико» в домашнем матче встретится с «Эспаньолом» 21 февраля.