«Мы проиграли Ла Лигу». Облак — после разгромного поражения «Атлетико» от «Райо Вальекано»
Голкипер мадридского «Атлетико» Ян Облак высказался после разгромного поражения своей команды в матче 24-го тура испанской Ла Лиги от «Райо Вальекано» (0:3).
Испания — Примера . 24-й тур
15 февраля 2026, воскресенье. 18:15 МСК
Райо Вальекано
Мадрид
Окончен
3 : 0
Атлетико М
Мадрид
1:0 Перес – 40' 2:0 Мартин – 45' 3:0 Менди – 76'
«Мы проиграли Ла Лигу. Мы не можем больше бороться за чемпионство и заслужили поражение», — приводит слова Облака El Chiringuito.
После 24 матчей чемпионата Испании мадридский «Атлетико» набрал 45 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Райо Вальекано» заработал 25 очков после 23 игр и располагается на 16-й строчке. Лидирует в турнире мадридский «Реал», у которого 60 очков.
В следующем туре «Атлетико» в домашнем матче встретится с «Эспаньолом» 21 февраля.
