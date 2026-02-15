Скидки
Химнасия Ла-Плата — Эстудиантес Ла-Плата. Прямая трансляция
23:00 Мск
Футбол

«Мы проиграли Ла Лигу». Облак — после разгромного поражения «Атлетико» от «Райо Вальекано»

Комментарии

Голкипер мадридского «Атлетико» Ян Облак высказался после разгромного поражения своей команды в матче 24-го тура испанской Ла Лиги от «Райо Вальекано» (0:3).

Испания — Примера . 24-й тур
15 февраля 2026, воскресенье. 18:15 МСК
Райо Вальекано
Мадрид
Окончен
3 : 0
Атлетико М
Мадрид
1:0 Перес – 40'     2:0 Мартин – 45'     3:0 Менди – 76'    

«Мы проиграли Ла Лигу. Мы не можем больше бороться за чемпионство и заслужили поражение», — приводит слова Облака El Chiringuito.

После 24 матчей чемпионата Испании мадридский «Атлетико» набрал 45 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Райо Вальекано» заработал 25 очков после 23 игр и располагается на 16-й строчке. Лидирует в турнире мадридский «Реал», у которого 60 очков.

В следующем туре «Атлетико» в домашнем матче встретится с «Эспаньолом» 21 февраля.

«Атлетико» разгромно уступил «Райо Вальекано», который покинул зону вылета Ла Лиги
