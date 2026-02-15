«Это был очень неприятный момент». Азар рассказал, как провинился перед Моуринью

Экс-футболист «Челси» и сборной Бельгии Эден Азар рассказал о строгом отношении бывшего главного тренера «синих» Жозе Моуринью к дисциплине.

«У меня не одна история, связанная с Моуринью, таковых много. Помню, в первый его сезон во главе «Челси» я улетел в Лилль на футбол, а на обратном пути потерял паспорт. Мне был закрыт путь в Англию, и я пропустил тренировку. Я вернулся ближе к 14:00, когда занятие завершилось, мне пришлось извиниться перед тренером. Это был очень неприятный момент. На следующей неделе Моуринью вывел меня из состава и сказал, что я виноват, но уже на выходных я снова играл и всё было хорошо.

Я научился у Моуринью многому. Его страсти к футболу, тому, как он доверяет футболистам… Тренировки под его руководством были просто невероятны», — приводит слова Азара The Guardian.