Уэстон Маккенни согласен продлить контракт с «Ювентусом», если ему вдвое увеличат зарплату

Полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни готов продлить контракт с туринским клубом в случае увеличения зарплаты в два раза. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации издания, американский хавбек зарабатывает € 2,5-3 млн в год. «Ювентус» готов увеличить зарплату футболисту, но считает требования полузащитника завышенными. Контракт игрока истекает летом 2026 года.

В нынешнем сезоне Маккенни принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.