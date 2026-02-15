Симеоне высказался о поражении «Атлетико» от «Райо Вальекано» и не согласился с Облаком

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался после разгромного поражения от «Райо Вальекано» (0:3) в матче 24-го тура Ла Лиги, а также не согласился с мнением голкипера своей команды Яна Облака о том, что чемпионат уже проигран.

— Облак сказал, что Ла Лига проиграна.

— Я не согласен с мнением Облака. Команда сделала всё, что могла, соперник играл лучше. Их не за что критиковать. Теперь мы должны подумать о том, что будет в среду.

— Чем можно объяснить двойственность «Атлетико»?

— Нет необходимости объяснять, соперник превосходил нас. Они были эффективны, и их следует поздравить, потому что они провели отличный матч.

— Какие положительные выводы вы можете сделать?

— Мы все ещё оцениваем новых игроков. Родриго играл дольше, Варгас тоже вышел на замену… Это позитивная сторона. Нико Гонсалес провёл полный матч, а Молина был хорош.

— Какова цель «Атлетико» в Ла Лиге?

— Наша цель – играть в каждом матче так, как будто он последний. Давайте сосредоточимся на матче Лиги чемпионов, — приводит слова Симеоне AS.

После 24 матчей чемпионата Испании мадридский «Атлетико» набрал 45 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Райо Вальекано» заработал 25 очков после 23 игр и располагается на 16-й строчке. Лидирует в турнире мадридский «Реал», у которого 60 очков.