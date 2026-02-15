Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Химнасия Ла-Плата — Эстудиантес Ла-Плата. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Симеоне высказался о поражении «Атлетико» от «Райо Вальекано» и не согласился с Облаком

Симеоне высказался о поражении «Атлетико» от «Райо Вальекано» и не согласился с Облаком
Комментарии

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался после разгромного поражения от «Райо Вальекано» (0:3) в матче 24-го тура Ла Лиги, а также не согласился с мнением голкипера своей команды Яна Облака о том, что чемпионат уже проигран.

Испания — Примера . 24-й тур
15 февраля 2026, воскресенье. 18:15 МСК
Райо Вальекано
Мадрид
Окончен
3 : 0
Атлетико М
Мадрид
1:0 Перес – 40'     2:0 Мартин – 45'     3:0 Менди – 76'    

— Облак сказал, что Ла Лига проиграна.
— Я не согласен с мнением Облака. Команда сделала всё, что могла, соперник играл лучше. Их не за что критиковать. Теперь мы должны подумать о том, что будет в среду.

— Чем можно объяснить двойственность «Атлетико»?
— Нет необходимости объяснять, соперник превосходил нас. Они были эффективны, и их следует поздравить, потому что они провели отличный матч.

— Какие положительные выводы вы можете сделать?
— Мы все ещё оцениваем новых игроков. Родриго играл дольше, Варгас тоже вышел на замену… Это позитивная сторона. Нико Гонсалес провёл полный матч, а Молина был хорош.

— Какова цель «Атлетико» в Ла Лиге?
— Наша цель – играть в каждом матче так, как будто он последний. Давайте сосредоточимся на матче Лиги чемпионов, — приводит слова Симеоне AS.

После 24 матчей чемпионата Испании мадридский «Атлетико» набрал 45 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Райо Вальекано» заработал 25 очков после 23 игр и располагается на 16-й строчке. Лидирует в турнире мадридский «Реал», у которого 60 очков.

Материалы по теме
«Мы проиграли Ла Лигу». Облак — после разгромного поражения «Атлетико» от «Райо Вальекано»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android