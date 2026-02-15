Скидки
Главная Футбол Новости

Эден Азар объяснил, чем отличаются АПЛ и Ла Лига

Экс-футболист «Челси» и сборной Бельгии Эден Азар сравнил английскую Премьер-лигу и испанскую Примеру, в которой он выступал за «Реал».

«Стиль игры в этих чемпионатах отличается. В Премьер-лиге акцент делается на физику, ты бегаешь постоянно. В Ла Лиге на первый план выходит техника. В Мадриде ты можешь управлять ходом игры, но в Премьер-лиге — без шансов, тебе придётся играть на полной скорости на протяжении всех 90 минут», — приводит слова Азара The Guardian.

За свою футбольную карьеру Азар принял участие в 623 матчах на клубном уровне. На его счету 167 забитых мячей и 153 результативные передачи.

«Это был очень неприятный момент». Азар рассказал, как провинился перед Моуринью
