«Арсенал» разгромил «Уиган Атлетик» в четвёртом раунде Кубка Англии

Завершился матч четвёртого раунда Кубка Англии, в котором играли лондонский «Арсенал» и «Уиган Атлетик». Победу со счётом 4:0 в этой игре одержали «канониры». Встреча состоялась на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В качестве главного арбитра матча выступил Тим Робинсон (Западный Суссекс).

Нони Мадуэке открыл счёт в этой игре на 11-й минуте и вывел лондонцев вперёд, Габриэл Мартинелли удвоил преимущество команды на 19-й минуте, на 23-й минуте Джек Хант отметился автоголом, а на 27-й минуте гол забил Габриэл Жезус.

Действующим победителем соревнования является «Кристал Пэлас», переигравший в финале «Манчестер Сити» (1:0).