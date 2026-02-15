Скидки
Химнасия Ла-Плата — Эстудиантес Ла-Плата. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Арсенал — Уиган Атлетик, результат матча 15 февраля 2026, счёт 4:0, 1/16 финала Кубка Англии 2025/2026

«Арсенал» разгромил «Уиган Атлетик» в четвёртом раунде Кубка Англии
Комментарии

Завершился матч четвёртого раунда Кубка Англии, в котором играли лондонский «Арсенал» и «Уиган Атлетик». Победу со счётом 4:0 в этой игре одержали «канониры». Встреча состоялась на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В качестве главного арбитра матча выступил Тим Робинсон (Западный Суссекс).

Кубок Англии . 1/16 финала
15 февраля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
4 : 0
Уиган Атлетик
Уиган
1:0 Мадуэке – 11'     2:0 Мартинелли – 19'     3:0 Hunt – 23'     4:0 Жезус – 27'    

Нони Мадуэке открыл счёт в этой игре на 11-й минуте и вывел лондонцев вперёд, Габриэл Мартинелли удвоил преимущество команды на 19-й минуте, на 23-й минуте Джек Хант отметился автоголом, а на 27-й минуте гол забил Габриэл Жезус.

Действующим победителем соревнования является «Кристал Пэлас», переигравший в финале «Манчестер Сити» (1:0).

Календарь матчей Кубка Англии сезона-2025/2026
Турнирная сетка Кубка Англии сезона-2025/2026
