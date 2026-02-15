Скидки
Химнасия Ла-Плата — Эстудиантес Ла-Плата. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

РБ Лейпциг — Вольфсбург, результат матча 15 февраля 2026, счет 2:2, 22-й тур Бундеслиги 2025/2026

«РБ Лейпциг» сыграл вничью с «Вольфсбургом», сравняв счёт в концовке встречи
Комментарии

Завершён матч 22-го тура немецкой Бундеслиги, в котором играли «РБ Лейпциг» и «Вольфсбург». Встреча состоялась на стадионе «Лейпциг» в одноимённом городе. В качестве главного арбитра матча выступил Маттиас Йёлленбек. Игра закончилась вничью со счётом 2:2.

Германия — Бундеслига . 22-й тур
15 февраля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг
Окончен
2 : 2
Вольфсбург
Вольфсбург
0:1 Амура – 52'     1:1 Диоманд – 70'     1:2 Сванберг – 78'     2:2 Груда – 89'    

Счёт в матче открыл нападающий гостей Мохамед Амура во втором тайме на 52-й минуте. На 70-й минуте форвард хозяев поля Ян Диоманд сравнял счёт. Через восемь минут полузащитник «Вольфсбурга» Маттиас Сванберг вывел свою команду вперёд. В конце встречи на 88-й минуте хавбек «быков» Браян Груда вновь сравнял счёт.

После этой игры «Вольфсбург» с 20 очками находится на 15-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона первенства Германии, «РБ Лейпциг» с 40 очками располагается на пятой строчке.

Календарь Бундеслиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2025/2026
«РБ Лейпциг» выпустил необычную форму. Она светится в темноте
Истории
