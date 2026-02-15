«Вулверхэмптон» показал ужасное состояние газона на матче Кубка Англии с «Гримсби Таун»

«Вулверхэмптон» показал ужасное состояние газона на матче 1/16 финала Кубка Англии с «Гримсби Таун», который выступает в четвёртом по значимости дивизионе страны. Встреча завершилась победой «Вулверхэмптона» со счётом 1:0.

Фото: wolves.co.uk

Единственный мяч в матче забил защитник «Вулверхэмптона» Сантьяго Буэно на 60-й минуте.

Матч сопровождался обильными осадками, что неблагоприятно сказалось на качестве газона.

На предыдущей стадии «Гримсби Таун» победил «Уэстон-сьюпер-Мэр» (3:2), «Вулверхэмптон» разгромил «Шрусбери Таун» (6:1).

Действующим победителем соревнования является «Кристал Пэлас», переигравший в финале «Манчестер Сити» (1:0).