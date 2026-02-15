Результаты матчей 22-го тура чемпионата Германии — 2025/2026 по футболу

В воскресенье, 15 февраля, завершился 22-й тур немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.
Результаты матчей 22-го тура Бундеслиги:
13 февраля, пятница:
«Боруссия» Дортмунд — «Майнц» — 4:0.
14 февраля, суббота:
«Айнтрахт» — «Боруссия» Мёнхенгладбах — 3:0;
«Байер» — «Санкт-Паули» — 4:0;
«Гамбург» — «Унион» — 3:2;
«Хоффенхайм» — «Фрайбург» — 3:0;
«Вердер» — «Бавария» — 0:3;
«Штутгарт» — «Кёльн» — 3:1.
15 февраля, воскресенье:
«Аугсбург» — «Хайденхайм» — 1:0;
«РБ Лейпциг» — «Вольфсбург» — 2:2.
Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет «Бавария», набрав 57 очков за 22 матча.