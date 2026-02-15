Скидки
Химнасия Ла-Плата — Эстудиантес Ла-Плата. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Наполи — Рома: стартовые составы команд на матч 25-го тура Серии А, 15 февраля

«Наполи» — «Рома»: стартовые составы команд на матч 25-го тура Серии А
Комментарии

Сегодня, 15 февраля, состоится матч 25-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026 между «Наполи» и «Ромой». Игра пройдёт на стадионе имени Диего Армандо Марадоны в Неаполе (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступит Андреа Коломбо. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Италия — Серия А . 25-й тур
15 февраля 2026, воскресенье. 22:45 МСК
Наполи
Неаполь
Не начался
Рома
Рим
Стартовые составы команд.

«Наполи»: Милинкович-Савич, Бёкема, Ррахмани, Буонджорно, Гутьеррес, Лоботка, Элмас, Спинаццола, Политано, Вергара, Хойлунд.

«Рома»: Свилар, Манчини, Н'Дика, Гиларди, Челик, Кристанте, Пизилли, Франса, Пеллегрини, Сарагоса, Мален.

Перед этой игрой «Наполи» с 49 очками располагается на третьей строчке высшего дивизиона итальянского первенства, «Рома» с 46 очками находится на пятом месте.

В следующем туре неаполитанцы 22 февраля на выезде встретятся с «Аталантой», римляне в тот же день примут на своём поле «Кремонезе».

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
